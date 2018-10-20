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Александр Хроленко, военный обозреватель
Sputnik

Хроленко: Европа могла бы начать войну позавчера, если бы не мощь России

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По словам военного эксперта, США готовят страны ЕС к широкомасштабному конфликту с Россией.

Европа давно готовится к войне с Россией – об этом свидетельствуют стремление ряда стран ЕС, среди которых Норвегия, Литва, Латвия, Эстония размещать у границ РФ оружие и военных, а также их поддержка США, заявил в эфире радио Sputnik военный обозреватель Александр Хроленко.

"От Баренцева и Балтийского морей до Черного мы наблюдаем формирование наступательных группировок Североатлантического альянса, готовятся крупнейшие со времен холодной войны маневры, быстрыми темпами растут ударные соединения иностранных войск альянса в Литве, Латвии и Эстонии", — отметил Хроленко.

Подробности слушайте в подкасте.

Теги:
Европа, Россия, США



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