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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
© Sputnik / Владимир Федоренко

Джабаров: пользоваться оружием может только подготовленный человек

Радио
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Первый запредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал инициативу увеличить возраст разрешения на оружие.

В среду, 17 октября, стало известно о перестрелке и взрыве в политехническом колледже в Керчи, их устроил студент-четверокурсник. В результате погиб 21 человек, 50 пострадали.

Глава Общественного совета при МВД России, адвокат Анатолий Кучерена предложил увеличить возраст получения разрешения на оружие с 18 до 21 года.

Инициативу в эфире радио Sputnik прокомментировал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Во-первых, искренние соболезнования семьям погибших ребят, преподавателей – это жуткая трагедия. Я категорический противник свободной продажи оружия, даже по разрешительным документам. Работаю в спецслужбах всю жизнь и могу точно сказать, что чтобы грамотно пользоваться оружием, человек должен быть подготовленным. Не каждый человек, даже если он приобрел оружие, может его применить", - сказал Джабаров.

Подробности слушайте в подкасте.

Теги:
оружие, Совет Федерации, Крым



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