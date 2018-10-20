Кондратьев: АЭС в Узбекистане выгодна всей Центральной Азии и не только

"Во-первых, для самого Узбекистана это высвободит значительные ресурсы по линии газохимической отрасли. Во-вторых, это показатель возобновляющихся в регионе интеграционных процессов, которые ранее были ослаблены. К тому же, АЭС будет выгодна и региону в целом, став частью единой энергетической системы. В перспективе это кооперация не только с Казахстаном или Кыргызстаном, но из с Афганистаном а далее и с Индией", — пояснил Кондратьев в интервью радио Sputnik.
Станция будет располагаться в Навоийской области Узбекистана. В настоящее время там проводятся изыскательные работы, оцениваются все необходимые для такого рода объекта условия. При этом Росатом гарантирует безопасность и надежность АЭС, которая способна выдерживать даже землетрясения силой до 9 баллов.