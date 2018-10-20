Кондратьев: АЭС в Узбекистане выгодна всей Центральной Азии и не только

В рамках государственного визита Владимира Путина в Узбекистан был дан старт реализации проекта по строительству в республике первой атомной электростанции. Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев уверен, что этот глобальный проект существенно улучшит экономические отношения во всем регионе.

По мнению эксперта, строительство АЭС имеет огромный экономический эффект, но также будет способствовать более тесной интеграции стран-соседей.

"Во-первых, для самого Узбекистана это высвободит значительные ресурсы по линии газохимической отрасли. Во-вторых, это показатель возобновляющихся в регионе интеграционных процессов, которые ранее были ослаблены. К тому же, АЭС будет выгодна и региону в целом, став частью единой энергетической системы. В перспективе это кооперация не только с Казахстаном или Кыргызстаном, но из с Афганистаном а далее и с Индией", — пояснил Кондратьев в интервью радио Sputnik.

© Sputnik / Сергей Гунеев Путин: строительство АЭС запустит в Узбекистане целую отрасль

Проект атомной станции, который разрабатывает Росатом, предполагает возведение двух энергоблоков суммарной мощностью 2,4 ГВт. Первый этап планируется завершить к 2028 году.

Станция будет располагаться в Навоийской области Узбекистана. В настоящее время там проводятся изыскательные работы, оцениваются все необходимые для такого рода объекта условия. При этом Росатом гарантирует безопасность и надежность АЭС, которая способна выдерживать даже землетрясения силой до 9 баллов.