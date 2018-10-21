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Политолог Андрей Грозин
Официальный сайт Института Стран СНГ

Грозин: строительство АЭС в Узбекистане – вишенка на торте отношений с РФ

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Узбекистан имеет шанс стать лидером в атомной сфере среди центральноазиатских стран, считает руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

"Старт строительства "Росатомом" АЭС в Узбекистане сейчас является вишенкой на торте всех текущих отношений. Это действительно очень важный контракт и по срокам, и по предполагаемым инвестициям. Проект, наверняка, будет порождать мультипликативный эффект для всей экономики Узбекистана", - утверждает эксперт.

По его мнению, АЭС даст толчок республиканской экономике.

Заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев
© Sputnik / Александр Натрускин
Кондратьев: АЭС в Узбекистане выгодна всей Центральной Азии и не только

"Это первая станция на территории Центральной Азии. У Узбекистана появляется реальная возможность стать региональным лидером в такой прорывной современной технологии как атомная энергетика", - говорит Грозин.

Он отмечает, что, помимо "статусных вещей", Узбекистан получит выход на новые технологические рубежи, новые энергетические мощности.

"Узбекистан сейчас приступил к длительному процессу реформирования своей экономики, и в ходе это реформы потребности экономики в энергии будут только нарастать", - считает эксперт.

Полную версию комментария Андрея Грозина слушайте в нашей аудиоверсии.

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Теги:
Росатом, АЭС, Центральная Азия, Узбекистан



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