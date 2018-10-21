Грозин: строительство АЭС в Узбекистане – вишенка на торте отношений с РФ

По его мнению, АЭС даст толчок республиканской экономике.
"Это первая станция на территории Центральной Азии. У Узбекистана появляется реальная возможность стать региональным лидером в такой прорывной современной технологии как атомная энергетика", - говорит Грозин.
Он отмечает, что, помимо "статусных вещей", Узбекистан получит выход на новые технологические рубежи, новые энергетические мощности.
"Узбекистан сейчас приступил к длительному процессу реформирования своей экономики, и в ходе это реформы потребности экономики в энергии будут только нарастать", - считает эксперт.
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