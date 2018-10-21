Тарасов о том, зачем американцы везут игиловцев в Афганистан и что грозит ЦА

По словам политолога Станислава Тарасова, США уже открыто пытаются перевезти недобитых в Сирии боевиков ИГ на подконтрольные им серые зоны в том же Афганистане, чтобы противопоставить "Талибану".

По мнению эксперта, действия США несут серьезную опасностью для стран Центральной Азии.

"Также боевики могут предпринять попытку создать псевдогосударственное образование типа Халифата. Потенциальная угроза нависает уже над Юго-Восточной Азией и Средней Азией", - говорит Тарасов.

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"Талибан"* - террористическая организация, запрещенная в России и в ряде других стран.