20:32 21 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.85
  • EUR9490.14
  • USD8208.04
Поиск
Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов
© Sputnik / Владимир Трефилов

Тарасов о том, зачем американцы везут игиловцев в Афганистан и что грозит ЦА

Радио
Получить короткую ссылку
28 0 0

По словам политолога Станислава Тарасова, США уже открыто пытаются перевезти недобитых в Сирии боевиков ИГ на подконтрольные им серые зоны в том же Афганистане, чтобы противопоставить "Талибану".

По мнению эксперта, действия США несут серьезную опасностью для стран Центральной Азии.

"Также боевики могут предпринять попытку создать псевдогосударственное образование типа Халифата. Потенциальная угроза нависает уже над Юго-Восточной Азией и Средней Азией", - говорит Тарасов.

Подробности слушайте в нашей аудиоверсии.

"Талибан"* - террористическая организация, запрещенная в России и в ряде других стран.

По теме

Цена мира: переговоры правительства Узбекистана с непобедимым "Талибаном"
Спецслужбы стран ШОС задержали за год более 150 возможных террористов
Казахстан назвал возвращение ИГИЛ в Центральную Азию реальной угрозой
Теги:
Афганистан, Террористы, Сирия, Центральная Азия, США



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Суд над экс-депутатом из Кыргызстана Дамирбеком Асылбек уулу
    Из депутатов в подсудимые

    В Алматы началось предварительное судебное слушание по уголовному делу бывшего парламентария Кыргызстана Дамира Асылбек уулу.

  • Мужчина пишет на блокноте. Архивное фото
    Путь дипломата

    У Кыргызстана имеются диппредставительства в 30 странах. На кого учились и кем раньше работали нынешние послы, выясняла редакция Sputnik.

  • Футбол, архивное фото
    В поле воин

    Драками в таджикском футболе давно никого не удивишь. Как часто раздосадованные проигрышем игроки и тренеры давали волю рукам - в материале Sputnik.

  • Меднохимический комбинат города Алаверди, Армения
    Без работы не останемся!

    Сотрудники Алавердского комбината перекрыли дорогу к армяно-грузинской границе и железнодорожные пути - они требуют не останавливать работу предприятия.

  • Бокалы с алкоголем
    Оставили без поддержки

    В Канаде остановили программу моральной поддержки войск после того, как экс-игрока НХЛ обвинили в сексуальных домогательствах во время поездки в Латвию.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте, архивное фото
    Консерваторы, фас!

    Грибаускайте может не опасаться, что после ее ухода градус антироссийской риторики в Литве снизится: члены "Союза Отечества" уже готовы принять эстафету.

  • Семейное насилие
    Невольничий рынок

    В Молдове регистрируются сотни преступлений, связанных с продажей людей. Как жители республики становятся жертвами незаконного бизнеса - в материале Sputnik.

  • Советские денежные знаки
    Назад в СССР

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала финскому изданию о советских зарплатах и русских кибератаках.

  • Абитуриентка пишет диктант
    История в биографиях

    В Южной Осетии объявили о начале ежегодного президентского конкурса на лучшее сочинение о национальных героях.

  • Суд над экс-депутатом из Кыргызстана Дамирбеком Асылбек уулу
    Из депутатов в подсудимые

    В Алматы началось предварительное судебное слушание по уголовному делу бывшего парламентария Кыргызстана Дамира Асылбек уулу.

  • Мужчина пишет на блокноте. Архивное фото
    Путь дипломата

    У Кыргызстана имеются диппредставительства в 30 странах. На кого учились и кем раньше работали нынешние послы, выясняла редакция Sputnik.

  • Футбол, архивное фото
    В поле воин

    Драками в таджикском футболе давно никого не удивишь. Как часто раздосадованные проигрышем игроки и тренеры давали волю рукам - в материале Sputnik.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (справа) во время знакомства с делегациями на церемонии официальной встречи в Ташкенте.
Гостеприимство и деловой подход: как проходил визит Путина в Ташкент
Собака и медведи
Дружба крепкая: лайка стала членом медвежьей семьи
Сотрудничество Узбекистана и России
Стратегическая дружба Узбекистана и России

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054