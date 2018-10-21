Зберовский: мужчинам не хватает гибкости в семейных отношениях

Один из районных хокимов Самаркандской области упрекнул мужчин-домохозяев в разрушении семей. По мнению психолога Андрея Зберовского, несмотря на активность современных женщин, говорить о возвращении к матриархату или об отказе традиционной семьи преждевременно.

Сегодня достаточное число женщин, проживающих в странах Азии, осваивают новые для себя сферы, когда они работают вдали от своих мужчин, рассказал эксперт в эфире Sputnik Узбекистан.

"Это, конечно, зона риска для существования исконных традиций, на которых столетиями строились семьи. Но движением в сторону матриархата это называть сложно, потому что, даже разводясь….. женщины все равно продолжают искать возможность для создания семьи, где мужчина был бы главой, добытчиком, за которой они оказались бы, как за каменной стеной", - резюмировал психолог.

Напомним, ранее глава одного из районов Самаркандской области Баходир Бобононазаров упрекнул местных мужчин в излишней мягкотелости, заявив, что они превратились в домохозяек, сообщает портал Сentralasia.news. Отправляя своих жен и сестер за границу зарабатывать деньги, по словам хокима, они подталкивают их к разрушению семьи. По данным районных властей, только за этот год уехали свыше 5 тысяч женщин и распались почти двести семей.

О том, почему мужчинам-представителям Азии, сложно перестроиться и принять доминирующую западную модель экономики, слушайте в интервью Андрея Зберовского.