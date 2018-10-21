Зберовский: мужчинам не хватает гибкости в семейных отношениях

Сегодня достаточное число женщин, проживающих в странах Азии, осваивают новые для себя сферы, когда они работают вдали от своих мужчин, рассказал эксперт в эфире Sputnik Узбекистан.
Напомним, ранее глава одного из районов Самаркандской области Баходир Бобононазаров упрекнул местных мужчин в излишней мягкотелости, заявив, что они превратились в домохозяек, сообщает портал Сentralasia.news. Отправляя своих жен и сестер за границу зарабатывать деньги, по словам хокима, они подталкивают их к разрушению семьи. По данным районных властей, только за этот год уехали свыше 5 тысяч женщин и распались почти двести семей.
О том, почему мужчинам-представителям Азии, сложно перестроиться и принять доминирующую западную модель экономики, слушайте в интервью Андрея Зберовского.