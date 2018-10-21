Разуваев о том, за счет чего РФ и Узбекистан нарастят товарооборот

В первую очередь, по его мнению, это аграрный сектор и природные ресурсы.
"Климат в Узбекистане очень хороший, вся качественная сельхозпродукция растет сама. К сожалению, советские связи были разорваны, но сейчас они восстанавливаются. Возможны расчеты в рублях", - считает эксперт.
Ходжаев не исключает перехода на взаиморасчеты с РФ в нацвалютах
Разуваев утверждает, что при нынешнем президенте Узбекистана выход на российский рынок становится приоритетной историей.
Также он допускает, что для мигрантов из Узбекистана создадут особые условия в РФ.
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