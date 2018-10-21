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Директор аналитического департамента Альпари Александр Разуваев
Фото из личного архива Александра Разуваева

Разуваев о том, за счет чего РФ и Узбекистан нарастят товарооборот

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Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (51)
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Главными и самыми перспективными отраслями эксперт назвал сельское хозяйство, атомную энергетику и нефтегазовую сферу.

Директор аналитического департамента "Альпари", эксперт Центра Льва Гумилева, финансовый аналитик Александр Разуваев пояснил, в каких сферах, прежде всего, есть большой потенциал для наращивания взаимных торгово-экономических связей.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (справа) во время беседы в государственной резиденции Куксарой
© Sputnik / Алексей Никольский
Узбекистан и Россия хотят нарастить товарооборот до 10 миллиардов долларов

В первую очередь, по его мнению, это аграрный сектор и природные ресурсы.

"Климат в Узбекистане очень хороший, вся качественная сельхозпродукция растет сама. К сожалению, советские связи были разорваны, но сейчас они восстанавливаются. Возможны расчеты в рублях", - считает эксперт.

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Разуваев утверждает, что при нынешнем президенте Узбекистана выход на российский рынок становится приоритетной историей. 

Также он допускает, что для мигрантов из Узбекистана создадут особые условия в РФ.

Подробности слушайте в подкасте Sputnik Узбекистан.

Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (51)
Теги:
Нефть, Атомная энергетика, Сельское хозяйство, Россия, Узбекистан



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