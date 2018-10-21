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Российский политолог Игорь Шатров
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Шатров: мощь армии США – это лишь результат пропаганды прежних лет

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У России нет агрессивных намерений, но военные успехи РФ заставляют США делать заявления о том, что американцы вполне могут принять участие в масштабной войне, заявил политический эксперт Игорь Шатров.

В эфире радио Sputnik заместитель директора Национального института развития современной идеологии РФ Игорь Шатров отметил, что различного рода трения между Россией и США возможны и будут продолжаться, однако все разговоры о большой войне между этими государствами – это лишь разговоры, ее не будет.

"Не думаю, что у политического руководства Америки будет настолько потеряно здравомыслие, что оно решится на боевые действия в отношении Российской Федерации или Китайской Народной Республикой", - отметил эксперт.

Игорь Шатров прокомментировал результаты опроса, проведенного американским изданием Military Times, который показал, что 46% американских военных придерживается мнения о том, что США вскоре будут вовлечены в полномасштабную войну.




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