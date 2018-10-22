Баранец: разорвав договор по РСМД, Америка получит новую головную боль

Подробности слушайте в подкасте Sputnik Беларусь.
Военный обозреватель Виктор Баранец прокомментировал заявление Дональда Трампа о выходе США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Подробности слушайте в подкасте Sputnik Беларусь.
Депутат VII созыва молодежного маслихата Астаны представит Казахстан в финале конкурса "Топ модель СНГ-2018" в Армении.
Замгендиректора госпредприятия "Кыргызаэронавигация" скончался в результате драки в Бишкеке.
МВД Таджикистана обещает помочь вернуться на родину гражданам страны, примкнувшим к экстремистам в Сирии и Ираке.
Почему Гусарская область Азербайджана, где долгие годы не проводились раскопки, вновь оказалась в центре внимания археологов – в материале Sputnik.
К 75-летию со дня уничтожения Минского гетто Sputnik рассказывает, почему современным белорусам нужно помнить об этом страшном событии.
Годовая итоговая проверка началась на российской военной базе Южного военного округа в Абхазии.
Исполняющий обязанности премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал об атмосфере взаимного доверия между ним и президентом России Владимиром Путиным.
В Латвии прошедшим добровольное военное обучение студентам будут выплачивать 2,5 тысячи евро в качестве компенсации.
Самоуправление литовского Шяуляя демонтирует памятные камни с еврейских надгробий, использованные в строительстве городской лестницы.
В Приднестровье мужчина принес в банк для проверки подлинности купюру в 1000 евро – там ему объяснили, что таких денег просто не бывает.
По статистике МВД Эстонии, 94% приехавших по безвизу в страну украинцев сделали это с целью краткосрочного трудоустройства, а не туризма.
Глава Владикавказа потребовал у руководства Уральской горно-металлургической компании перенести завод "Электроцинк" на Урал.
Депутат VII созыва молодежного маслихата Астаны представит Казахстан в финале конкурса "Топ модель СНГ-2018" в Армении.
Замгендиректора госпредприятия "Кыргызаэронавигация" скончался в результате драки в Бишкеке.
МВД Таджикистана обещает помочь вернуться на родину гражданам страны, примкнувшим к экстремистам в Сирии и Ираке.