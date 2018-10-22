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Виктор Баранец
© Foto : Photo: courtesy of Viktor Baranets

Баранец: разорвав договор по РСМД, Америка получит новую головную боль

Радио
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Военный обозреватель Виктор Баранец прокомментировал заявление Дональда Трампа о выходе США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Президент США Дональд Трамп
© Sputnik / Алексей Никольский
США выйдут из ракетного договора с Россией - Трамп
"США утверждают, что российские военные в нарушение этого договора якобы испытывали на полигоне Капустин Яр крылатую ракету наземного базирования, которая летает на дальность более 500 километров. Мы просим американцев: выкладывайте на стол доказательства – телеметрию, фотографии наших запусков и т. д., на что американцы отвечают, что раскрытие этой информации поставит под угрозу источники и методы работы спецслужб США! Разве это серьезный разговор? Это авантюра", - констатирует эксперт.

Подробности слушайте в подкасте Sputnik Беларусь.

Теги:
Дональд Трамп, США, Россия



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