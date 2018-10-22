Краснова: узбекская система распахнула двери российским вузам

"Я очень рада тому, что узбекская система распахнула двери российским филиалам… Это значит, что системы будут сближаться, будет больше специалистов", - заявила эксперт.

Уровень культурных связей между странами остается очень высоким и тесным, считает Краснова. При этом остаются проблемы в области высшего образования.

"Узбекистан является единственной страной среди СНГ, с которой у нас не подписан документ о признании образования", - пояснила она.

Как отметила эксперт, отсутствие договора является неприятным фактом для вузов, несет огромные финансовые потери и мешает узбекским студентам при обучении в России.

Ранее в Ташкенте завершился I российско-узбекский образовательный форум. По итогам переговоров было подписано около 150 договоров о сотрудничестве между высшими учебными заведениями двух стран.