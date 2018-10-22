18:24 22 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.85
  • EUR9490.14
  • USD8208.04
Поиск
Главный научный сотрудник РАНХ и ГС Гульнара Краснова
Фото из личного архива Гульнары Красновой

Краснова: узбекская система распахнула двери российским вузам

Радио
Получить короткую ссылку
7 0 0

Узбекистанская и российская системы высшего образования продолжают сближение, рассказала Sputnik Узбекистан профессор, доктор философских наук, главный научный сотрудник РАНХиГС Гульнара Краснова

"Я очень рада тому, что узбекская система распахнула двери российским филиалам… Это значит, что системы будут сближаться, будет больше специалистов", - заявила эксперт.

Уровень культурных связей между странами остается очень высоким и тесным, считает Краснова. При этом остаются проблемы в области высшего образования.

"Узбекистан является единственной страной среди СНГ, с которой у нас не подписан документ о признании образования", - пояснила она.

Как отметила эксперт, отсутствие договора является неприятным фактом для вузов, несет огромные финансовые потери и мешает узбекским студентам при обучении в России.

Ранее в Ташкенте завершился I российско-узбекский образовательный форум. По итогам переговоров было подписано около 150 договоров о сотрудничестве между высшими учебными заведениями двух стран.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин после заседания Совета глав государств-участников СНГ (28 сентября 2018). Душанбе
    Без темных углов

    Исполняющий обязанности премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал об атмосфере взаимного доверия между ним и президентом России Владимиром Путиным.

  • Девушка-доброволец Земессардзе
    Награда за смелость

    В Латвии прошедшим добровольное военное обучение студентам будут выплачивать 2,5 тысячи евро в качестве компенсации.

  • Демонтаж камней еврейских надгробий в Шяуляе
    Время собирать камни

    Самоуправление литовского Шяуляя демонтирует памятные камни с еврейских надгробий, использованные в строительстве городской лестницы.

  • Знак евро на электронном табло курса валют.
    А помельче нету?

    В Приднестровье мужчина принес в банк для проверки подлинности купюру в 1000 евро – там ему объяснили, что таких денег просто не бывает.

  • Люди с флагом Украины в Киеве
    Работать не разрешали

    По статистике МВД Эстонии, 94% приехавших по безвизу в страну украинцев сделали это с целью краткосрочного трудоустройства, а не туризма.

  • Завод Электроцинк
    Время пришло

    Глава Владикавказа потребовал у руководства Уральской горно-металлургической компании перенести завод "Электроцинк" на Урал.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (справа) во время знакомства с делегациями на церемонии официальной встречи в Ташкенте.
Гостеприимство и деловой подход: как проходил визит Путина в Ташкент
СПУТНИК_Спасение белого медведя
Белый беспризорник: в Диксоне спасли жившего на помойке медвежонка
Ташкент - один из лучших городов СНГ для осенних путешествий

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054