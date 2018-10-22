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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин
© Sputnik / Владимир Трефилов

Пикин: проблема ГЭС Таджикистана - это водные ресурсы

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По словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, от использования водных ресурсов зависит сельское хозяйство, в связи с чем тормозится строительство новых ГЭС.

В Таджикистане в День президента, 16 ноября, будет сдан в эксплуатацию первый агрегат Рогунской гидроэлектростанции, самого масштабного инфраструктурного проекта республики, долгое время бывший камнем преткновения между Душанбе и Ташкентом.

О том, с чем связаны проволочки со строительством Рогуна, рассказывает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, сообщает Sputnik Таджикистан.

"Проблема всех ГЭС Таджикистана это не столько энергетика, сколько использование водных ресурсов, ведь от этого, в первую очередь, зависит сельское хозяйство. И тут всегда возникает спор, между странами. Ведь если кто-то ставит плотину, воды становится меньше", - пояснил Сергей Пикин Sputnik Таджикистан.




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