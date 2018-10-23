Ющенко: действия властей США могут уничтожить весь мир

В эфире радио Sputnik Ющенко прокомментировал выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Это общее противостояние, которое сегодня в очередной раз возникает по инициативе США против Китая и России, и эти заявления делаются как раз в контексте предстоящих выборов… Но это уничтожит не просто работу по контролю, но и может в дальнейшем уничтожить мир", — отметил Ющенко.

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Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис.

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В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США - 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.