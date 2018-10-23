Шабанов: санкции никогда не бывают односторонними

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов рассказал, что санкции наносят экономический удар не только по стране, в отношении которой они введены, но и по сторонним государствам, с которыми есть торговые отношения.

Рассуждая о теме антироссийских экономических санкций, эксперт подчеркнул, что они бьют не только по России.

"Разумеется, есть какие-то негативные влияния санкций на Россию, но есть, безусловно, негативные влияния и на те страны, которые вводили эти санкции или поддержали их", — сказал Антон Шабанов в интервью радио Sputnik.

По мнению эксперта, это прежде всего страны Балтии — не самые развитые в Евросоюзе государства, которым дополнительные проблемы точно не нужны. "Многие пострадали и, думаю, будут страдать дальше, пока не наладятся нормальные экономические взаимоотношения. Не стоит забывать, что с США у России товарооборот очень маленький, в отличие от Европы и особенно прибалтийских стран, с которыми мы издавна тесно дружим, в том числе и экономически", — добавил Шабанов.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных граждан и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики.

© Foto : Свободная пресса Салин: США делают вид, что Россия ввела санкции первой

За семь лет, как подсчитали в МИД России в начале августа нынешнего года, США 54 раза вводили санкции против России, не отстает от них и Европа.

Российское руководство неоднократно заявляло о бесперспективности попыток изменения политики РФ при помощи санкций, угроз и ультиматумов. По словам главы российского государства Владимира Путина, такие действия Запада "контрпродуктивны и бессмысленны, особенно в отношении такой страны, как Россия".