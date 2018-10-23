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Заведующий кафедрой российской политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор философских наук Александр Кочетков.
Российское общество политологов

Кочетков: государство и бизнес дополнят друг друга в решении проблем

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Создание Агентства по развитию государственно-частного партнерства в Узбекистане - важный шаг для страны, рассказал профессор, заместитель заведующего кафедрой российской политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор философских наук Александр Кочетков.

"Государственно-частное партнерство - это повсеместно распространенная практика мировая, и довольно часто она оказывается очень эффективной", - заявил эксперт Sputnik Узбекистан.

В рамках такого партнерства, объяснил Кочетков, государство и бизнес дополняют друг друга в решении важных социально-экономических проблем.

"Бизнес иногда недостаточный вклад вносит, потому что не видит перспектив и выгоды для себя. Любой бизнес работает только тогда, когда видит конкретную выгоду. Но нельзя допустить и другого перекоса, чтобы государство шло на значительные уступки и развивало это партнерство без выгоды для себя", - добавил он.

Как подчеркнул эксперт, накапливаемый в Узбекистане опыт интересен и России, и другим странам СНГ.

 




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