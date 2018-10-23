Русецкая: русский остается языком образования в Узбекистане

Русский сохраняет в Узбекистане статус языка образования и позволяет владеющим им людям быть конкурентоспособными на рынке труда, полагает эксперт.

По мнению Русецкой, русский в Узбекистане по прежнему остается языком интеллигенции и высшего образования.

© Sputnik / Александр Натрускин "Педагоги плохо говорят на русском": Русецкая об изучении языка в Узбекистане

"Старшее поколение, конечно, в большинстве владеет русским языком и пользуется им не только в повседневном общении, но и для деловой коммуникации. Но если говорить о молодом поколении, уже, к сожалению, нельзя сказать, что абсолютно все говорят по-русски. Особенно если речь идет не о Ташкенте, не о центральных городах, а об отдаленной сельской местности", - пояснила Русецкая.

Она добавила, что в условиях, когда правительство республики взяло курс на расширение преподавания русского языка, встает задача подготовки кадров и повышения квалификации имеющихся педагогов.