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Ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая
© Sputnik / Сергей Пятаков

Русецкая: русский остается языком образования в Узбекистане

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Ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, член Общественной палаты РФ Маргарита Русецкая рассказала о статусе русского языка в Узбекистане.

Русский сохраняет в Узбекистане статус языка образования и позволяет владеющим им людям быть конкурентоспособными на рынке труда, полагает эксперт.

По мнению Русецкой, русский в Узбекистане по прежнему остается языком интеллигенции и высшего образования.

Ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая
© Sputnik / Александр Натрускин
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"Старшее поколение, конечно, в большинстве владеет русским языком и пользуется им не только в повседневном общении, но и для деловой коммуникации. Но если говорить о молодом поколении, уже, к сожалению, нельзя сказать, что абсолютно все говорят по-русски. Особенно если речь идет не о Ташкенте, не о центральных городах, а об отдаленной сельской местности", - пояснила Русецкая.

 

Она добавила, что в условиях, когда правительство республики взяло курс на расширение преподавания русского языка, встает задача подготовки кадров и повышения квалификации имеющихся педагогов.




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