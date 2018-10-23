Русецкая: русский остается языком образования в Узбекистане

"Старшее поколение, конечно, в большинстве владеет русским языком и пользуется им не только в повседневном общении, но и для деловой коммуникации. Но если говорить о молодом поколении, уже, к сожалению, нельзя сказать, что абсолютно все говорят по-русски. Особенно если речь идет не о Ташкенте, не о центральных городах, а об отдаленной сельской местности", - пояснила Русецкая.
Она добавила, что в условиях, когда правительство республики взяло курс на расширение преподавания русского языка, встает задача подготовки кадров и повышения квалификации имеющихся педагогов.
Соединенные Штаты намерены в несколько раз нарастить инвестиции и товарооборот с Узбекистаном, чтобы сократить отставание от России. Так, объем инвестиций планируется увеличить сразу до 5 миллиардов долларов.