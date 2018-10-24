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Колумнист Роман Романов

Романов: западная пропаганда деградировала на полвека

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Половина населения Франции и Германии не верит материалам СМИ о России, свидетельствуют данные соцопроса. Одна из причин этого – в деградации пропагандисткой машины Запада, рассказал Sputnik Узбекистан политолог Роман Романов.

"Антироссийская истерия очень сильно влияет. К тому же включился элемент пропаганды – еще пять-десять лет назад такого не было", - полагает эксперт.

Как отметил Романов, раньше в отношении России страны Запада проводили более мягкую информационную политику – Москву не называли в открытую врагом "свободного мира". К тому же люди благодаря интернету могут теперь проверять информацию и общаться с гражданами других стран.

"С приходом интернета и средств массовой коммуникации люди стали меньше доверять традиционным медиа… Современные медиа вызывают скепсис", - пояснил Романов.

Согласно исследованию Sputnik.Мнения, примерно половина жителей ведущих стран Запада не верят в объективность своих СМИ по отношению к России. Более половины французов, 50% немцев, 47% британцев и 43% американцев считают, что СМИ в их странах создают необъективный образ России. Доверяют своим средствам массовой информации в "русском вопросе" лишь 25% жителей Франции, 33% подданных Великобритании и по 39% граждан ФРГ и США.




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