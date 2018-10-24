13:56 24 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.76
  • EUR9470.71
  • USD8226.10
Поиск
И.о. председателя правления Узбекнефтегаза Бахром Ашрафханов
Sputnik

Ашрафханов: "Узбекнефтегаз" готовится к выпуску нового уникального продукта

Радио
Получить короткую ссылку
107 0 0

Подписание соглашения с американской компанией Air Products выводит сотрудничество с "Узбекнефтегазом" на новый этап, рассказал исполняющий обязанности председателя правления узбекского холдинга Бахром Ашрафханов.

"Мы работаем уже давно, до этого работали на основе меморандума, а сегодня подписали договор о сотрудничестве", — пояснил Ашрафханов.

По его словам, речь идет о предварительном обсуждении проекта по производству олефинов по технологии МТО (methanol to olefins). Стороны рассматривают два проекта по переработке природного газа, с последующим получением метанола и производством олефинов.

"Мы хотим дать такой проект, который бы оценивался в два миллиарда долларов и производил бы новый продукт для Узбекистана", — отметил Ашрафханов.

Машинный цех синтеза аммиака и метанола
© Sputnik / Лев Носов
Американцы подготовят проект по переработке метанола в Узбекистане
По данным "Узбекнефтегаза", в среднесрочной перспективе в стране планируется построить новый газохимический кластер предварительной стоимостью 4,25 миллиарда долларов на основе государственно-частного партнерства. В состав кластера войдут газохимический комплекс (ГХК) по технологии МТО, а также около десяти заводов по переработке полимеров с производством до 300 тысяч тонн готовой продукции.

Узбекистан разделит с "Газпромом" продукцию по проекту месторождения Джел =>>

Олефины широко применяются в химической промышленности для изготовления органических веществ и материалов, в том числе при производстве различных масел.

Теги:
Бахром Ашрафханов, Узбекистан, производство, Химическая промышленность, Узбекнефтегаз



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Лидер фракции Процветающая Армения Гагик Царукян (1 мая 2018). Еревaн
    Встречают по одежке

    Лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян пришел на заседание парламента в ненадлежащей одежде и постеснялся войти в зал.

  • Зал Рижского окружного суда, где проходило рассмотрение дела Александра Гапоненко
    "Просто стыдно"

    Объявление о вакансии консультанта в Рижский окружной суд вызвало бурю злобных насмешек у пользователей соцсетей.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте
    Господин премьер-министр

    Во время заседания в Палате общин лидер Лейбористской партии Великобритании перепутал должность и пол президента Литвы Дали Грибаускайте.

  • Конституция Республики Молдова
    Без шансов

    Спикер парламента Молдовы считает, что проект о замене государственного языка в Конституции с молдавского на румынский ждет неудача.

  • Дата-центр IT-парка
    Мы вас научим!

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поведала жителям острова Вануату о преимуществах цифрового общества и кибербезопасности.

  • Граница
    Граница на замке

    Власти Южной Осетии закроют границу с Грузией на время проведения в этой стране президентских выборов.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Детеныши снежного барса перед медицинским осмотром в парке в Сегеде
Редкая красота: в мире отмечают Международный день снежного барса
В Риме обрушился эскалатор
Давка и паника: страшные кадры обрушения эскалатора в Риме
Ташкент - один из лучших городов СНГ для осенних путешествий

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054