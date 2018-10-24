Ашрафханов: "Узбекнефтегаз" готовится к выпуску нового уникального продукта

Подписание соглашения с американской компанией Air Products выводит сотрудничество с "Узбекнефтегазом" на новый этап, рассказал исполняющий обязанности председателя правления узбекского холдинга Бахром Ашрафханов.
"Мы работаем уже давно, до этого работали на основе меморандума, а сегодня подписали договор о сотрудничестве", — пояснил Ашрафханов.
Ашрафханов: "Узбекнефтегаз" готовится к выпуску уникального продукта
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По его словам, речь идет о предварительном обсуждении проекта по производству олефинов по технологии МТО (methanol to olefins). Стороны рассматривают два проекта по переработке природного газа, с последующим получением метанола и производством олефинов.
"Мы хотим дать такой проект, который бы оценивался в два миллиарда долларов и производил бы новый продукт для Узбекистана", — отметил Ашрафханов.
По данным "Узбекнефтегаза", в среднесрочной перспективе в стране планируется построить новый газохимический кластер предварительной стоимостью 4,25 миллиарда долларов на основе государственно-частного партнерства. В состав кластера войдут газохимический комплекс (ГХК) по технологии МТО, а также около десяти заводов по переработке полимеров с производством до 300 тысяч тонн готовой продукции.
Шавкат Мирзиёев поручил правительству создать в стране Министерство энергетики. Будет разработана современная схема организации производства, транспортировки, распределения и сбыта электрической энергии.