Ромашкин: Узбекистан пока остается летним направлением для туризма

Генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин рассказал, как Узбекистан может привлечь больше туристов.

Несмотря на то что Узбекистан, по данным "Туту.ру", возглавил рейтинг самых популярных направлений новогодних путешествий Россиян, республика остается летним направлением для поездок, считает Ромашкин.

"Сама страна должна проявить заинтересованность, находить деньги на продвижение себя на других рынках. Конкуренты у Узбекистана сильные, и надо активнее вести себя в России и тех странах, которые они считают для себя интересными с точки зрения привлечения туристов оттуда", - пояснил эксперт.

Он добавил, что из государств, входящих в СНГ, россияне для зимних путешествий часто выбирают Грузию, Армению, Азербайджан.