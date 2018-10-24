Петровская: миграция – важнейшая проблема Евросоюза

По словам эксперта Российского института стратегических исследований, есть два блока стран, сформированных по отношениям к беженцам.

Эксперт Российского института стратегических исследований Оксана Петровская в эфире Sputnik Таджикистан назвала миграцию символом распада Европейского союза.

"Миграция остается одной из важнейших проблем Евросоюза, наряду с Brexit. Буквально на каждом саммите поднимается этот вопрос. Проблема заключается в том, что на протяжении уже двух лет страны не могут выработать общие критерии и общую политику, которая устроила бы всех членов. Сформировалось несколько блоков – кто-то готов принимать беженцев, кто-то категорически им отказывает", - заявила Петровская.

По ее словам, Чехия, Словакия и Польша выступают против перенаправления больших средств на Frontex, а Испания, напротив, считает заложенные в бюджет суммы недостаточными.

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