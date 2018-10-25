Русецкая: мигранты смогут сдавать тест на знание русского еще в Узбекистане

Инициативы Института Пушкина в республике, о многих из которых удалось договориться как раз во время первого Российско-Узбекского образовательного форума, будут полезны не только преподавателям русского языка, но и всем жителям республики, считает Русецкая.

Институт Пушкина готов открыть в стране курсы языка для всех желающих изучать русский и, более того, предоставить возможность пройти тестирование, еще находясь у себя в стране.

"Год назад достигнуто соглашение о том, что в Республике Узбекистан будет разрешено довыездное комплексное тестирование трудовых мигрантов на знание русского языка, то есть не надо будет выезжать в Россию, чтобы сдавать здесь экзамен, а можно будет это сделать на территории Узбекистана и быть готовым к получению патента", - пояснила Русецкая.

Первый Российско-Узбекский образовательный форум прошел в Ташкенте 18-19 октября. В нем участвовали более 140 руководителей образовательных центров России и Узбекистана, в том числе около 80 ректоров ведущих вузов Москвы, Санкт-Петербурга и регионов РФ. В итоге было подписано более 130 документов о сотрудничестве между учебными заведениями двух стран.