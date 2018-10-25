Ниязбекова: выращивая картофель, кыргызские фермеры надеялись на Узбекистан

Кыргызские фермеры собрали картофеля в три раза больше по сравнению с 2017 годом, надеясь сбыть его в Узбекистане.

"Расстраивает, что наши депутаты и правительство начинают бить в колокола, когда исправить ситуацию невозможно. После того как фермерам пообещали открытый рынок Узбекистана, выяснилось, что есть проблемы. В итоге товар не удается сбыть. Правительству нужно было прогнозировать урожай и заключать конкретные договоры на реализацию в Узбекистане и странах ЕАЭС", — сказала Ниязбекова на радио Sputnik Кыргызстан.

© Sputnik / Александр Кряжев Надежда на Узбекистан: Кыргызстан хочет продать соседям излишки картофеля

Как сообщал ранее министр сельского хозяйства, пищевой мелиорации и промышленности Нурбек Мурашев, в 2018 году закупочная цена на картофель по сравнению с 2017 годом упала почти в два раза и составляет на внутреннем рынке республики около 5-7 сомов за килограмм. По словам министра, снижение цен обусловлено тем, что кыргызские фермеры увеличили площадь посевов картофеля почти на полторы тысячи гектаров, к тому же в 2018 году выдался хороший урожай этой культуры. Всего в Кыргызстане собрано полтора миллиона тонн картошки, при том, что внутренняя потребность страны составляет 800-900 тысяч тонн.

Минсельхоз Кыргызстана сейчас ищет возможности сбыта продукции кыргызских фермеров в России, Казахстане и Узбекистане.

Летом этого года Узбекистан вводил запрет на ввоз картофеля из Кыргызстана, однако эмбарго не действует на собранный осенью продукт. По данным кыргызского депутата Ирины Карамушкиной, в Узбекистане дефицит картофеля доходит до полумиллиона тонн в год.