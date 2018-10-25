Ниязбекова: выращивая картофель, кыргызские фермеры надеялись на Узбекистан

Кыргызские фермеры собрали картофеля в три раза больше по сравнению с 2017 годом, надеясь сбыть его в Узбекистане.
"Расстраивает, что наши депутаты и правительство начинают бить в колокола, когда исправить ситуацию невозможно. После того как фермерам пообещали открытый рынок Узбекистана, выяснилось, что есть проблемы. В итоге товар не удается сбыть. Правительству нужно было прогнозировать урожай и заключать конкретные договоры на реализацию в Узбекистане и странах ЕАЭС", — сказала Ниязбекова на радио Sputnik Кыргызстан.
Минсельхоз Кыргызстана сейчас ищет возможности сбыта продукции кыргызских фермеров в России, Казахстане и Узбекистане.
Летом этого года Узбекистан вводил запрет на ввоз картофеля из Кыргызстана, однако эмбарго не действует на собранный осенью продукт. По данным кыргызского депутата Ирины Карамушкиной, в Узбекистане дефицит картофеля доходит до полумиллиона тонн в год.