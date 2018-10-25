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Профессор ВШЭ Александр Шпунт
Sputnik.Молдова

Шпунт: США не повлияют на закупки Германией российского газа

Радио
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Профессор Высшей школы экономики прокомментировал решение главы ФРГ Ангелы Меркель предоставить поддержку при строительстве терминала для приема СПГ из Штатов.

В эфире радио Sputnik профессор Высшей школы экономики Александр Шпунт прокомментировал шаги Германии по сближению с США в газовой отрасли – в частности, решение Ангелы Меркель предоставить правительственную поддержку проекту строительства терминала для приема сжиженного природного газа.

"Тот факт, что Германия собирается дать американцам возможность конкурировать на своей территории, вписывается в ее стратегию по диверсификации поставок газа. Но это отнюдь не означает, что ФРГ перестанет покупать российский газ", - заявил Александр Шпунт.

Подробности слушайте в подкасте.

Теги:
Газ, Германия, США



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