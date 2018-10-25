Пригожин: саундтрек к фильму Scorpion - это наш эксперимент

Российская певица Валерия записала саундтрек к фильму Мухлисы Азизовой Scorpion, премьера которого ожидается в этом году.

Песня получила название "Возьми мою руку". Слова и музыку к ней написал Илья Зудин.

"Фильм Scorpion ценен для нас тем, что это – эксперимент. К нам действительно очень часто обращаются режиссеры и продюсеры с разными предложениями. Когда нам показали тизер – отрывки из фильма, мы с Валерией вдруг поняли, что очень хотим принять участие в этом эксперименте. Одно дело, когда просят поучаствовать в "большом" кино. Тут все понятно. Но когда талантливым людям требуется наша поддержка, мы всегда готовы протянуть руку дружбы", - пояснил Пригожин.

Пригожин не сомневается, что Scorpion войдет в историю как очень впечатляющий дебютный фильм.