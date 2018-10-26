Разбродин: Узбекистан увеличивает свои возможности по переработке хлопка

Узбекистан планирует к 2025 году полностью отказаться от экспорта хлопка-сырца, пряжи и других полуфабрикатов, перейдя на продажу за границу уже готового текстиля. Выручка может возрасти до 7 миллиардов долларов в год.

Разбродин: Узбекистан увеличивает свои возможности по переработке хлопка /

Разбродин видит в такой стратегии определенные риски и негативные стороны. В частности, он сомневается, что стране удастся за столь короткий срок полностью отказаться от экспорта сырья и обрабатывать весь хлопок на собственных предприятиях.

"Нет еще ни одной экономики в мире, которая бы успешно работала только за счет выпуска готовой продукции. Взять тот же Китай, который лидирует и по текстилю, и по сырью — волокна, пряжа и другие полуфабрикаты этой отрасли. А они уже закупаются, в том числе Россией. Идеальной модели нет: перерабатывать все дома и продавать готовые изделия с прибавочной стоимостью – это скорее утопия", — поделился эксперт в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

Он добавил, что если вносить такие коррективы в производство, то необходимо обсуждать эти изменения со всеми заинтересованными сторонами, чтобы не нарушить уже сложившийся баланс потребления и выпуска продукции.