Захаров: Караченцов с честью пронес марку отечественного артиста за границей

В Москве от остановки сердца на 74-м году жизни скончался артист Николай Караченцов.

"Караченцов сыграл большую роль в организации и строительстве "Ленкома". Он был у самых истоков, и его заслуги перед театром, да и вообще перед театральной и кинематографической культурой велики и прекрасны. Это, конечно, большая утрата. Ожидаемая, но от этого не становится легче. Он был прекрасным исполнителем главной роли в рок-опере "Юнона и Авось", с честью пронес марку советского и русского артиста в Париже, Нью-Йорке. Очень много способствовал тому, чтобы театр поднимался, развивался и улучшал свои спектакли", – сказал Марк Захаров радио Sputnik.

Как заявил журналистам сын актера Андрей, прощание пройдет в театре "Ленком", где Караченцов проработал много лет, даты пока уточняются.