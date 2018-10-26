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Архивное фото школьного психолога Аселя Суюмбаева
Sputnik / Нурис Алымбаев

Суюмбаева: оставленные мигрантами дети растут без любви и заботы

Радио
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Школьный психолог Асель Суюмбаева рассказала, в какой трудной ситуации часто оказываются дети мигрантов после отъезда родителей на заработки.

Уезжая в другую страну зарабатывать деньги, родители часто оставляют детей не с близкими людьми, а с соседями, отметила специалист в эфире радио Sputnik Кыргызстан.

"Ребенок может приходить в школу внешне совершенно благополучным, а в каких условиях он живет, возможно, не знает никто. Допустим, одна девочка казалась вполне благополучной, но у классного руководителя возникли какие-то подозрения, и было принято решение съездить к ней домой. Оказалось, что ребенок живет с отчимом и просто скрывает побои", — сообщила психолог.

По ее словам, опекуны могут подолгу не жить дома, а учителям, психологам и сотрудникам инспекций по делам несовершеннолетних бывает непросто их найти и поговорить.

 

 




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