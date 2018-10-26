Голубовский: в Узбекистане растет черный рынок

Увеличение объема наличных денег свидетельствует о росте черного рынка в стране, рассказал радио Sputnik аналитик финансовой группы "Калита-финанс" Дмитрий Голубовский.

"Если существует тенденция увеличения наличной денежной массы, это однозначно свидетельствует о росте черного рынка", - заявил эксперт Sputnik Узбекистан.

Как объяснил Голубовский, когда бизнес и частные лица склонны действовать в рамках закона, увеличивается доля платежей картами, а использование наличных денег падает.

"Первоисточник может быть разный – либо правительство ужесточает сверх меры нормы регулирование… либо у них негативные эффекты в экономике и правительство на это не отреагировало", - добавил он.

Единственный выход, подчеркнул Голубовский, – это дерегулирование в экономике: уменьшение отчетности и послабления для самозанятых.

Ранее ЦБ Узбекистана заявил, что за первые девять месяцев этого года объем наличных денег в Узбекистане увеличился на 3 триллиона сумов.