Голубовский: в Узбекистане растет черный рынок

"Если существует тенденция увеличения наличной денежной массы, это однозначно свидетельствует о росте черного рынка", - заявил эксперт Sputnik Узбекистан.
Как объяснил Голубовский, когда бизнес и частные лица склонны действовать в рамках закона, увеличивается доля платежей картами, а использование наличных денег падает.
"Первоисточник может быть разный – либо правительство ужесточает сверх меры нормы регулирование… либо у них негативные эффекты в экономике и правительство на это не отреагировало", - добавил он.
Единственный выход, подчеркнул Голубовский, – это дерегулирование в экономике: уменьшение отчетности и послабления для самозанятых.
Ранее ЦБ Узбекистана заявил, что за первые девять месяцев этого года объем наличных денег в Узбекистане увеличился на 3 триллиона сумов.