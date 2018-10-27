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Поэт и общественный деятель Алексей Авганов
Sputnik/ Рубен Гарсия

Авганов: наличие только трудового патента не спасет мигранта от депортации

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Общественный деятель Алексей Авганов рассказал, как мигрантам не столкнуться с правовым произволом.

Выдача пенсий в почтовом отделении
© Sputnik / Саид Царнаев
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Эксперт подчеркивает, что даже после уплаты всех налогов и покупки патента мигрант остается беззащитным.

"Если человек не имеет трудового договора с работодателем, я вас уверяю, - он работает нелегально. Любой может прийти и сказать: а у вас договор имеется? Нет, ну извините дорогой товарищ, вот вам дверка, до свидания, езжайте в свой любимый Таджикистан", - отмечает Авганов в эфире радио Sputnik Таджикистан.

К тому же, общественный деятель обращает внимание на проблему двойного налогообложения. Помимо расходов на патент, из зарплаты иностранца вычитают подоходный налог.

Подробности слушайте в нашем подкасте.

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Теги:
трудовой патент, патент, Мигранты, Россия



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