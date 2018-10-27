Авганов: наличие только трудового патента не спасет мигранта от депортации

© Sputnik / Саид Царнаев Мигранты из Узбекистана смогут получать пенсии в РФ - СМИ

Эксперт подчеркивает, что даже после уплаты всех налогов и покупки патента мигрант остается беззащитным.

"Если человек не имеет трудового договора с работодателем, я вас уверяю, - он работает нелегально. Любой может прийти и сказать: а у вас договор имеется? Нет, ну извините дорогой товарищ, вот вам дверка, до свидания, езжайте в свой любимый Таджикистан", - отмечает Авганов в эфире радио Sputnik Таджикистан.

К тому же, общественный деятель обращает внимание на проблему двойного налогообложения. Помимо расходов на патент, из зарплаты иностранца вычитают подоходный налог.

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