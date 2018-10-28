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Олег Алферов
Foto: служба центральных коммуникаций

Алферов объяснил успех узбекских автомобилей в Казахстане

Радио
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Председатель совета ди⁠ректоров Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром" Олег Алферов пояснил, что позволило узбекским автопроизводителям успеха на рынке Казахстана.

По словам эксперта, правительство Узбекистана защищает интересы местных производителей на зарубежных рынках. 

"При поставках автомобилей на рынок Казахстана со стороны зарубежных автопроизводителей правительством Узбекистана оказываются существенные меры по поддержке экспортных поставок как в Казахстан, так и на другие рынки. В этом заключается залог успеха узбекских производителей на зарубежных рынках, прежде всего в Казахстане", — сказал Алферов Sputnik Казахстан.

Он также пояснил, какие меры предпринимает Казахстан для увеличения экспортной привлекательности своего автопрома.

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