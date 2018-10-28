Алферов объяснил успех узбекских автомобилей в Казахстане

По словам эксперта, правительство Узбекистана защищает интересы местных производителей на зарубежных рынках.

"При поставках автомобилей на рынок Казахстана со стороны зарубежных автопроизводителей правительством Узбекистана оказываются существенные меры по поддержке экспортных поставок как в Казахстан, так и на другие рынки. В этом заключается залог успеха узбекских производителей на зарубежных рынках, прежде всего в Казахстане", — сказал Алферов Sputnik Казахстан.

Он также пояснил, какие меры предпринимает Казахстан для увеличения экспортной привлекательности своего автопрома.