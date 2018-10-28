Акбутин: есть много способов найти компромисс с ребенком, избегая нотаций

По данным исследований, ребенок начинает чувствовать себя достаточно взрослым в 10-12 лет, пояснил специалист на радио Sputnik Кыргзыстан.

"Самая главная проблема состоит в том, что родители считают их детьми, а значит ограничивают в действиях, контролируют их желания и так далее. Но это не так, вы многому научили их к этому возрасту. Дальше, если вы не меняете тактику и модель отношений, они закрываются и пытаются познавать мир самостоятельно, на своих ошибках", — сказал Акбутин.

По его словам, важно понять суть проблемы и выяснить, почему родитель не доверяет ребенку. Есть много способов улучшить отношения и найти компромисс, избегая нотаций. Основные действия должны быть направлены не на ребенка, а на искоренение страхов родителей.