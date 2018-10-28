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Врач-кардиолог Октавиан Ченушэ
Miroslav Rotar

Ченушэ: отсутствие речи и паралич конечностей - признаки инфаркта и инсульта

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Как оказывать первую помощь, если у человека случился сердечный приступ, рассказал врач-кардиолог Октавиан Ченушэ.

В повседневной жизни многие сталкивались с ситуацией, когда человеку становится плохо, и он теряет сознание. Как рассказал Sputnik Молдова специалист, человеку, не обладающему медицинскими знаниями, будет трудно определить, что стало причиной обморока. 

"Если человек потерял сознание, его нужно для начала перенести в прохладное место. Желательно не сажать его, лучше оставить его лежа. Чаще всего причина этого — снижение давления ниже, чем 80-70 миллиметров ртутного столба. Так, в стоячем положении из-за гравитации не приходит достаточно крови к мозгу, что ведет к потере сознания. Соответственно, если человек потерял сознание, а кто-то пытается его поднять – это ни к чему хорошему не приведет. А когда он лежит, кровь перераспределяется. В первые минуты лучше оставить его лежать. По возможности нужно дать ему попить воды", — рассказал врач.

Определить, что случилось с человеком можно лишь после того, как он пришел в себя. На инсульт или сердечный приступ укажут определенные факторы.

"Если человек не чувствует ничего необычного, кроме слабости – скорее всего это пройдет. Однако если есть какая-то боль, речь становится невнятной, не двигается рука или нога — это серьезные симптомы. Но даже в этой ситуации человек будет пытаться подняться, и если что-то ослабело – это уже является признаками инсульта, стоит вызвать скорую помощь", — порекомендовал Октавиан Ченушэ.

 




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