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Нутрициолог Екатерина Дидык
© Sputnik / Rodion Proca

Дидык: заморозка овощей и фруктов поможет сохранить витамины

Радио
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Как замораживать фрукты и овощи, чтобы они сохранили все полезные элементы, рассказала нутрициолог Екатерина Дидык.

Заморозка сезонных овощей и фруктов поможет избежать дефицита витаминов поздней осенью и зимой, считает эксперт.

"Хорошо, если это была шоковая заморозка, которую можно использовать и дома. Шоковая заморозка – это когда заморозка происходит настолько быстро, что не дает разрушаться структуре и тем веществам, которые находятся в ягодах и фруктах. Я приветствую это гораздо больше, чем варенья или какие-то тушения", - пояснила Дидык Sputnik Молдова.

По ее словам, термическая обработка разрушит больше, чем заморозка.

"Если вы малину сварили в виде варенья, то там витаминов будет в разы меньше, чем, если вы ее заморозите. Малину можно просто перетирать и замораживать, и когда зимой открываешь ее и добавляешь в чай или йогурт, то это будет полезно. То же касается и смородины, и других ягод", - добавила нутрициолог. 

По ее словам, чтобы зимой получать достаточное количество витаминов фрукты и ягоды можно не только замораживать, но и сушить.




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