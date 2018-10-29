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психолог Елена Ковалева

Ковалева: психологи не зря советуют отказаться от понятия "черный день"

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Специалист рассказала о последствиях негативной мотивации и возможности преодолеть ее.

Как следует мыслить, чтобы стать успешным бизнесменом и сформировать накопления, в эфире Sputnik Молдова рассказала психолог Елена Ковалева.

"Мы можем по-разному называть это. Например, я коплю на будущую жизнь. Мы всегда на чем-то акцентируем. Чаще всего мотивация у нас отрицательная. В психологии есть две мотивации: положительная ("я хочу чего-то достичь") и отрицательная ("я хочу чего-то избежать"). Когда мы говорим, что копим на черный день, это отрицательная мотивация. Психологи советуют поменять отрицательную мотивацию на положительную. Однако легко посоветовать. Но если мотивация зарождается с детства, то преодолеть это сложно, но важно", - сказала Ковалева.

Подробности слушайте в подкасте.

Теги:
бизнес, Психология



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