Беляков: конфликт в Донбассе рано или поздно сам себя исчерпает

Состоявшийся в Гомеле Форум регионов Беларуси и Украины показал не только взаимный политический интерес двух стран, но и запомнился рядом политических нюансов.

О перспективах миротворческого процесса на Украине в эфире Sputnik Беларусь рассказал политический эксперт Дмитрий Беляков.

"Обстановку нужно в первую очередь оценивать с политической точки зрения – как развивается ситуация в мире и, в первую очередь, в Восточной Европе. Что касается вопроса урегулирования конфликта в Донбассе, то единственной страной, которая способна выступать нейтрально и соединить Россию и Украину, на сегодня является Беларусь. Рано или поздно этот конфликт сам себя исчерпает, если, конечно, никто не будет подкидывать в костер дрова", - сказал Беляков.

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