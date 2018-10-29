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Глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в ЦА Наталья Герман
© Sputnik / Дильшода Рахматова. Дильшода Рахматова

Герман: сегодня Центральная Азия показывает себя как сплоченный регион

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В Ташкенте проходит первый Центральноазиатский экспертный форум, который во многом определит повестку будущей встречи лидеров государств региона. По словам главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, сегодня вся пятерка стран демонстрирует консолидированную позицию по основным вопросам.

По словам Натальи Герман, подобные экспертные встречи помогают на экспертном уровне разобрать и сформулировать основные тезисы и направления для последующих переговоров президентов стран Центральной Азии.

"Отрадно, что благодаря политической воле лидеров государств региона стали частыми встречи на самых различных уровнях, в том числе между премьер-министрами или министрами иностранных дел. Эти встречи зачастую носят частный доверительный характер, а в ходе дискуссий решаются крайне важные проблемы, начиная с демаркации и делимитации границ и заканчивая проблемами водопользования и торгово-экономического партнерства", — заявила представитель ООН.

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© ИА "Жахон"
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Герман добавила, что до встречи глав стран региона, которая запланирована в Ташкенте весной будущего года, в феврале состоится еще один экспертный форум, на котором выступят не только специалисты по Центральной Азии, но и эксперты из мировых институтов, интересующиеся этой тематикой.

Подробнее слушайте в подкасте Sputnik Узбекистан.

Первый Центральноазиатский экспертный форум проходит при поддержке Института стратегических и межрегиональных исследований и Центра превентивной дипломатии ООН.

Теги:
Форум, Центральная Азия, ООН, Узбекистан



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