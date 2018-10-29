Холикназар о том, чем экстремисты заманивают молодежь в свои ряды

Директор центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Худоберди Холикназар рассказал о главной опасности для современной молодежи. По его мнению, экстремисты пользуются неосведомленностью молодых людей, заманивая их в свои сети.

Эксперт подчеркнул, что неопытных и малознакомых с истинным исламом представителей молодежи легко обмануть и привлечь на свою сторону для дестабилизации обстановки в конкретной стране или регионе в целом.

"Сегодня мы считаем своим первым долгом – обеспечить безопасность в Центральной Азии, бороться против религиозного экстремизма и экстремистских идеологий в целом. У каждой страны есть в этом плане наработки, которые необходимо использовать для всеобщего блага", — заметил Холикназар.

Говоря об идеологии экстремистских течений, он выделил три ключевые особенности — вовлечение мусульманских стран в единый Халифат, неприятие в любом виде национальных культуры мусульманских государств и борьба против традиционно сложившихся в ряде стран мазхабов ислама — течений и религиозных школ, существующих несколько столетий.

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