Жилин: системой "Самарканд" Россия до конца пытается избежать кровопролития

Военный эксперт Александр Жилин рассказал, что вынудило Россию разместить на своих границах комплексов радиоэлектронной борьбы "Самарканд", и как страна намерена отвечать США в случае ракетных ударов.

Современные радиоэлектронные комплексы были размещены в 13 воинских частях на территории РФ и в Беларуси в связи с планами США выйти из соглашения ДРСМД.

"К сожалению, наши партнеры вынуждают нас реагировать на возникающие угрозы. США, действуя под прикрытием стран Восточной Европы, размещает у границ России ракетные комплексы, не учитывая последствия возможного военного столкновения. Москва в свою очередь готова дать адекватный ответ, но при этом стремится до последнего избежать кровопролития, в том числе, размещая такие комплексы нейтрализации установок противника как "Самарканд". Это позволяет минимизировать потери среди населения тех же восточноевропейских стран", — пояснил Жилин.

Уникальные радиоэлектронные комплексы "Самарканд" развернуты в 13 военных частях, в том числе в Мурманской, Калининградской, Нижегородской, Московской областях, Краснодарском и Приморском крае, Еврейской автономной области и в Беларуси.

Более подробный комментарий военного эксперта о реакции РФ на обострение ситуации у ее границ слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.