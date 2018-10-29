Жилин: системой "Самарканд" Россия до конца пытается избежать кровопролития

"К сожалению, наши партнеры вынуждают нас реагировать на возникающие угрозы. США, действуя под прикрытием стран Восточной Европы, размещает у границ России ракетные комплексы, не учитывая последствия возможного военного столкновения. Москва в свою очередь готова дать адекватный ответ, но при этом стремится до последнего избежать кровопролития, в том числе, размещая такие комплексы нейтрализации установок противника как "Самарканд". Это позволяет минимизировать потери среди населения тех же восточноевропейских стран", — пояснил Жилин.
Более подробный комментарий военного эксперта о реакции РФ на обострение ситуации у ее границ слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.