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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
© Sputnik / Владимир Федоренко

Джабаров: мы не можем сейчас обойтись без трудовых мигрантов

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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал, почему мигранты из среднеазиатских республик выбирают Россию для работы.

"Если нет работы, граждане среднеазиатских республик могут ехать и в Эмираты, там тоже очень много работает мигрантов, но они выбирают Россию. Не потому что здесь больше платят, а потому что им ближе на ментальном уровне, потому что они понимают, что мы все вышли из одной страны. Раз они сюда едут, им тут комфортно, надо создавать и условия для работы, чтобы была достойная зарплата, достойный социальный пакет, тогда будет порядок и спорных вопросов возникать не будет", - сказал Владимир Джабаров на пресс-конференции по итогам VI Межпарламентского форума "Россия – Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества" в МИА "Россия сегодня". 

Он также отметил, что Россия не может обойтись без трудовых мигрантов, они вносят большой вклад в строительство экономики, передает Sputnik Таджикистан.




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