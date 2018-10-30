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Доцент Высшей школы экономики Дмитрий Офицеров-Бельский
© Foto: VK / Дмитрий Офицеров-Бельский

Офицеров-Бельский: новая гонка вооружений стартовала лет 10 тому назад

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Старший научный сотрудник Института международных отношений Дмитрий Офицеров-Бельский прокомментировал угрозы США выйти из договора о РСМД.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его якобы нарушает. Европейские эксперты и политики высказывают опасения по этому поводу, так как в зоне поражения находятся данные страны.

Возможности развития ситуации в эфире радио Sputnik прокомментировал эксперт, старший научный сотрудник Института международных отношений Дмитрий Офицеров-Бельский.

"Гонка вооружений стартовала уже лет 10 тому назад. После грузинской кампании мы точно поняли, что надо проводить серьезную модернизацию армии. Европейцы же этот вопрос очень долго откладывали, сегодня у них много проблем. Пришло время для нового вооружения. При этом сказать определенно, выходят ли США из ДРСМД или нет, сможет только сам Дональд Трамп", - сказал эксперт.

Он также напомнил, что об этом шаге в Америке и Европе говорят более 10 лет, но с большой вероятностью лидер США может на него решиться после выхода из СНВ – договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Напомним, что Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в декабре 1987 года.

Подробности слушайте в подкасте.

Теги:
Европа, Россия, США



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