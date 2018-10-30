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Александр Чачиа
Фото: Александр Имедашвили

Чачия: Саакашвили дали понять, что нужно сидеть спокойно и "не вякать"

Радио
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Политолог Александр Чачия прокомментировал заявление члена партии "Движение новых сил" Юрия Деревянко о том, что Михаил Саакашвили намерен вернуться на Украину в мае 2019 года.

"Я не уверен, что Саакашвили вернется на Украину или в Грузию. Дело в том, что то, как его выпроводили из Украины, свидетельствует о том, что американцам он больше там не нужен, он какую-то определенную функцию выполнил, которую они на него возлагали. И тем, как его выпроводили, они дали ему понять, что он должен сидеть спокойно, заниматься каким-то другим делом в Амстердаме и особо не "вякать", – сказал Чачия в эфире радио Sputnik Грузия.

По его словам, Саакашвили – человек очень энергичный и не может смириться с положением пенсионера. Ему очень хочется заниматься реальными вещами, быть в политике, на телеэкранах, быть публичной фигурой, которую обсуждают, о которой пишут и говорят, поэтому ему будет трудно успокоиться.

Теги:
Михаил Саакашвили, США, Украина



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