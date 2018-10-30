Савченко: сотрудничество СНГ сегодня направлено на решение конкретных проблем

Генеральный директор Делового центра экономического развития Содружества независимых государств рассказал о том, что будут обсуждать на встрече 2 ноября в СНГ.

В начале ноября в Астане пройдет заседание Совета глав правительств СНГ.

О том, что будут обсуждать на встрече и о перспективах развития содружества в эфире радио Sputnik рассказал генеральный директор Делового центра экономического развития Содружества независимых государств Владимир Савченко.

"Сотрудничество государств Содружества сегодня направлено конкретно на присоединение всех заинтересованных сторон и жизнеобеспечение населения все стран-участниц. Ключевыми вопросами на встрече станут инновационная сфера и экономика, а также атомная энергетика", - сказал Савченко.

По его словам, на данный момент преимущества и знания той или другой страны используются для общего блага, поэтому сотрудничество стало более практичным и спокойным.

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