Савченко: сотрудничество СНГ сегодня направлено на решение конкретных проблем

В начале ноября в Астане пройдет заседание Совета глав правительств СНГ.
О том, что будут обсуждать на встрече и о перспективах развития содружества в эфире радио Sputnik рассказал генеральный директор Делового центра экономического развития Содружества независимых государств Владимир Савченко.
"Сотрудничество государств Содружества сегодня направлено конкретно на присоединение всех заинтересованных сторон и жизнеобеспечение населения все стран-участниц. Ключевыми вопросами на встрече станут инновационная сфера и экономика, а также атомная энергетика", - сказал Савченко.
По его словам, на данный момент преимущества и знания той или другой страны используются для общего блага, поэтому сотрудничество стало более практичным и спокойным.
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