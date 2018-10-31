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Участник шоу Танцы на ТНТ Шахзод Мухсинов (Jorje)
Sputnik

Шахзод Мухсинов (Jorje): после "Танцев" пойду в "Песни"

Радио
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Узбекский участник шоу "Танцы" на ТНТ Шахзод Мухсинов, известный под псевдонимом Jorje, рассказал Sputnik о том, как планирует покорять телепроекты и почему его семья любит президента Шавката Мирзиёева.

Танцор из Бухары на кастинге сумел впечатлить наставников и услышать заветное "Ты в "Танцах!" от Татьяны Денисовой. Однако дальше участник пройти не смог, и теперь он думает попробовать свои силы в проекте "Песни".

"Я занимаюсь хип-хопом и пишу тексты с 7 лет. Самый первый стих был для мамы. Выступал в родной Бухаре. С переездом в Москву я частично это отложил, потому что надо было зарабатывать. А теперь вот уже 4 года занимаюсь танцами и планирую вернуться к песням", - пояснил артист.

По словам Шахзода, даже если с проектом "Песни" не получится, он все равно планирует продвигать свою музыку, возможно, даже в Узбекистане, потому что в последнее время в республике появилось много новых возможностей, в том числе и для творческих людей. 

 

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