Андрис Лиепа: ташкентская сцена достойна уникальных постановок

Российский танцовщик, театральный режиссер и продюсер Андрис Лиепа рассказал о подготовке к премьере балетов "Шахерезада" и "Жар-птица" в Государственном академическом Большом театре имени Алишера Навои.

В декабре этого года в Государственном академическом Большом театре имени Алишера Навои состоятся сразу две премьеры одноактных балетов хореографа-реформатора Михаила Фокина на музыку Римского-Корсакова "Шахерезада" и Игоря Стравинского "Жар-птица", балетмейстером-постановщиком выступает Андрис Лиепа.

"В 1993 году на сцену Мариинского театра вернулись "Жар-птица" и "Шахерезада". На протяжении 26 лет я поставил эти два спектакля во многих странах. Сейчас сложилась настолько благодатная ситуация, когда отношения между Узбекистаном и Россией поднялись на новый уровень, и мне кажется, эти два спектакля объединят две культуры", — отметил он.

Лиепа, говоря о значимости этих постановок в репертуаре узбекского театра, отметил также, что Большой театр Узбекистана достоин таких уникальных балетов на своей сцене.

"Здесь обширный свой репертуар, но таких постановок не было. Во всяком случае труппа работает с большим энтузиазмом, молодежь пытается, как мы в свое время, найти правильное положение и стилистику, что очень важно для этих спектаклей", — отметил Лиепа.