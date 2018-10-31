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Заместитель директора Русской экономической школы Азербайджанского экономического университета (UNEC), доктор экономических наук, профессор Эльшад Мамедов
Sputnik / Murad Orujov

Мамедов: экономика стран СНГ не должна зависеть от экспорта сырья

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Доктор экономических наук, профессор Эльшад Мамедов рассказал о серьезнейшем вызове, стоящем перед странами СНГ.

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Эльшад Мамедов: опора на экспорт сырьевых ресурсов – не долгосрочный процесс

"На сегодня один из самых серьезных вызовов, который сформировался перед Содружеством, заключается в том, что в большинстве своем наши страны в формировании экономической политики опираются на экспорт сырьевых ресурсов. Нужно понимать, что опора на экспорт сырья является процессом не долгосрочным", - сказал Мамедов в эфире радио Sputnik Азербайджан

По мнению эксперта, правительствам стран СНГ необходимо выработать четкую стратегию увеличения технологической составляющей и диверсификации национальных экономик.

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Теги:
Экономика, СНГ



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