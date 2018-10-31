Мамедов: экономика стран СНГ не должна зависеть от экспорта сырья

"На сегодня один из самых серьезных вызовов, который сформировался перед Содружеством, заключается в том, что в большинстве своем наши страны в формировании экономической политики опираются на экспорт сырьевых ресурсов. Нужно понимать, что опора на экспорт сырья является процессом не долгосрочным", - сказал Мамедов в эфире радио Sputnik Азербайджан.
По мнению эксперта, правительствам стран СНГ необходимо выработать четкую стратегию увеличения технологической составляющей и диверсификации национальных экономик.