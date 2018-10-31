Старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Екатерина Решетова уверена, что строительство платных магистра дороги не вызывает негативной реакции автомобилистов, если существуют бесплатные аналогичные маршруты.
Решетова: платные дороги всегда хороши, когда есть альтернатива
/
Министерство внутренних дел Узбекистана вынесло на обсуждение законопроект, предполагающий с 1 января 2020 года поэтапное создание платных магистралей по всей республике. Уточняется, что обязательное условие создание платных дорог – наличие альтернативной бесплатной.
"Когда что-то новое строится, хотя бы и за плату, – это уже хорошо. Когда прокладывается новая автомобильная дорога, и уже существуют альтернативные маршруты – как правило, это не вызывает каких-либо протестов со стороны автомобилистов. Что касается ценообразования, то тут многое зависит от управляющей структуры. У государства – один тариф, если это частная компания, то плата рассчитывается исходя из рыночных законов для покрытия расходов на строительство, – пояснила Старший Решетова в интервью Sputnik Узбекистан.
В Узбекистане не впервые обращаются к теме платных дорог. Так, уже подписано соглашение с турецкой компанией Cengiz-Kolin-Kalyon о строительстве в республике первой платной автотрассы Ташкент-Самарканд на принципах государственно-частного партнерства. Новая дорога, которая должна связать два главных города страны, позволит сократить время в пути до двух часов.