Решетова: платные дороги всегда хороши, когда есть альтернатива

Министерство внутренних дел Узбекистана вынесло на обсуждение законопроект, предполагающий с 1 января 2020 года поэтапное создание платных магистралей по всей республике. Уточняется, что обязательное условие создание платных дорог – наличие альтернативной бесплатной.

"Когда что-то новое строится, хотя бы и за плату, – это уже хорошо. Когда прокладывается новая автомобильная дорога, и уже существуют альтернативные маршруты – как правило, это не вызывает каких-либо протестов со стороны автомобилистов. Что касается ценообразования, то тут многое зависит от управляющей структуры. У государства – один тариф, если это частная компания, то плата рассчитывается исходя из рыночных законов для покрытия расходов на строительство, – пояснила Старший Решетова в интервью Sputnik Узбекистан.

© Sputnik / Сергей Мамонтов Деньги в асфальт: как устроены платные дороги в странах СНГ