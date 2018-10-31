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Екатерина Решетова
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Решетова: платные дороги всегда хороши, когда есть альтернатива

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Старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Екатерина Решетова уверена, что строительство платных магистра дороги не вызывает негативной реакции автомобилистов, если существуют бесплатные аналогичные маршруты.

Министерство внутренних дел Узбекистана вынесло на обсуждение законопроект, предполагающий с 1 января 2020 года поэтапное создание платных магистралей по всей республике. Уточняется, что обязательное условие создание платных дорог – наличие альтернативной бесплатной.

"Когда что-то новое строится, хотя бы и за плату, – это уже хорошо. Когда прокладывается новая автомобильная дорога, и уже существуют альтернативные маршруты – как правило, это не вызывает каких-либо протестов со стороны автомобилистов. Что касается ценообразования, то тут многое зависит от управляющей структуры. У государства – один тариф, если это частная компания, то плата рассчитывается исходя из рыночных законов для покрытия расходов на строительство, – пояснила Старший Решетова в интервью Sputnik Узбекистан.

Строительство ЦКАД и трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург
© Sputnik / Сергей Мамонтов
Деньги в асфальт: как устроены платные дороги в странах СНГ
В Узбекистане не впервые обращаются к теме платных дорог. Так, уже подписано соглашение с турецкой компанией Cengiz-Kolin-Kalyon о строительстве в республике первой платной автотрассы Ташкент-Самарканд на принципах государственно-частного партнерства. Новая дорога, которая должна связать два главных города страны, позволит сократить время в пути до двух часов.




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