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Врач: "Трамадол" сродни наркотикам — привыкание с первого приема

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Нарколог разъяснил, какую опасность таят психотропные препараты, и к чему может привести такая зависимость.

В Узбекистане участились случае контрабанды и незаконного оборота сильнодействующих и психотропных препаратов, реализация которых без запрета врача запрещена. По словам специалистов и представителей правоохранительных органов, эффект от приема таблеток "Трамадола" сопоставим действием наркотических средств.

"Зависимость возникает при приеме таблеток уже с первого употребления. Сначала человек испытывает эйфорию, но уже в следующий прием в организме возникают боли и дискомфорт, а следующая доза становится необходимостью. Доза растет, нужно все больше денег, чтобы купить препарат, поэтому зависимые решаются на преступления. Сначала тратят сбережения семьи, потом выносят из дома, все что можно продать, а потом уже могут совершать и преступления – кражи, грабеж или убийство", — подчеркнул нарколог.

В республике продолжается активная борьба с нелегальным распространением таких препаратов. Только в последние несколько месяцев было изъято несколько партий психотропных веществ на общую сумму в десятки тысяч долларов.

Список наркотических и психотропных средств, оборот которых запрещен в Узбекистане, с июня 2015 года был дополнен 80 наименованиями. На данный момент в перечень входит 238 наименований веществ натурального и синтетического происхождения.

Мужчина в наручниках
Sputnik / Евгений Биятов
СГБ Узбекистана изъяла психотропные препараты на 36 тысяч долларов
Среди таковых и сильнодействующий препарат "Трамадол". Это обезболивающее, которое оказывает эффект на центральную нервную систему. Разработанный в середине прошлого века, он получил широкое распространение в медицине. В частности его применяют для обезболивания при сложных диагностических или терапевтических процедурах, а также при болевом шоке или серьезных воспалениях.

В РФ препарат с 2007 года был включен в список сильнодействующих веществ, его оборот жестко регулируется со стороны госнаркоконтроля.

Теги:
Дониёр Ташходжаев, борьба с наркоманией, ГУВД Ташкента



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