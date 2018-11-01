Врач: "Трамадол" сродни наркотикам — привыкание с первого приема

"Зависимость возникает при приеме таблеток уже с первого употребления. Сначала человек испытывает эйфорию, но уже в следующий прием в организме возникают боли и дискомфорт, а следующая доза становится необходимостью. Доза растет, нужно все больше денег, чтобы купить препарат, поэтому зависимые решаются на преступления. Сначала тратят сбережения семьи, потом выносят из дома, все что можно продать, а потом уже могут совершать и преступления – кражи, грабеж или убийство", — подчеркнул нарколог.
В республике продолжается активная борьба с нелегальным распространением таких препаратов. Только в последние несколько месяцев было изъято несколько партий психотропных веществ на общую сумму в десятки тысяч долларов.
Список наркотических и психотропных средств, оборот которых запрещен в Узбекистане, с июня 2015 года был дополнен 80 наименованиями. На данный момент в перечень входит 238 наименований веществ натурального и синтетического происхождения.
В РФ препарат с 2007 года был включен в список сильнодействующих веществ, его оборот жестко регулируется со стороны госнаркоконтроля.