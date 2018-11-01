Кушниренко рассказал, что обсудят в Астане главы правительств стран СНГ

"Два вопроса посвящены развитию атомной энергетики — это соглашение по сотрудничеству в случае возникновения ядерных аварий, уточнение и развитие программы рекультивации территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств, а также план мероприятий по разработке и созданию нового высокотехнологичного энергетического оборудования и создание региональной системы по работе, извлечению полезных компонентов и захоронению электронного и электротехнического производства. Все это различные аспекты энергетики, но достаточно интересные", — приводит слова Кушниренко Sputnik Казахстан.
Кроме вопросов энергетики, добавил Кушниренко, по итогам встречи будут подписаны соглашение об использовании и исследовании космического пространства и протокол о сотрудничестве налоговых органов стран СНГ по оперативному электронному обмену данными для предотвращения неуплаты налогов резидентами стран.
От Узбекистана в форуме глав правительств стран СНГ примет участие Абдулла Арипов.