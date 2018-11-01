Кушниренко рассказал, что обсудят в Астане главы правительств стран СНГ

Встреча глав правительств пройдет 2 ноября в столице Казахстана. Особое внимание будет уделено экономике - ей посвящены девять вопросов повестки заседания. Отдельно участники обсудят проблемы энергетики.

"Два вопроса посвящены развитию атомной энергетики — это соглашение по сотрудничеству в случае возникновения ядерных аварий, уточнение и развитие программы рекультивации территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств, а также план мероприятий по разработке и созданию нового высокотехнологичного энергетического оборудования и создание региональной системы по работе, извлечению полезных компонентов и захоронению электронного и электротехнического производства. Все это различные аспекты энергетики, но достаточно интересные", — приводит слова Кушниренко Sputnik Казахстан.

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Россия и Узбекистан подписали в октябре соглашение о реализации совместного проекта по строительству первой в Центральной Азии атомной станции. Проект оценивается в 11 миллиардов долларов и будет осуществлен корпорацией "Росатом". Предполагается возведение в республике атомной электростанции из двух блоков суммарной мощности в 2,4 ГВт.

Кроме вопросов энергетики, добавил Кушниренко, по итогам встречи будут подписаны соглашение об использовании и исследовании космического пространства и протокол о сотрудничестве налоговых органов стран СНГ по оперативному электронному обмену данными для предотвращения неуплаты налогов резидентами стран.

От Узбекистана в форуме глав правительств стран СНГ примет участие Абдулла Арипов.