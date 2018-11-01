Рузиматов: труппа ГАБТ им. Навои не настроена отлынивать от работы

"Изначально я себя все-таки больше позиционирую как танцовщик, так как до сих пор танцую и много. Должность художественного руководителя балета достаточно сложная. Сейчас еще рано о чем-то говорить, потому что пока нет никаких результатов, должно пройти какое-то время. По крайней мере, мне нравится атмосфера в балетной компании, педагоги, которые работают здесь", — отметил Рузиматов.

По его словам, в труппе театра есть неплохие ребята, которые готовы работать.

Ранее сообщалось, что в декабре этого года в Государственном академическом Большом театре имени Алишера Навои состоятся сразу две премьеры одноактных балетов хореографа-реформатора Михаила Фокина на музыку Римского-Корсакова "Шахерезада" и Игоря Стравинского "Жар-птица".