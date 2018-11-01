15:44 01 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.19
  • EUR9390.86
  • USD8236.87
Поиск
Фарух Рузиматов
© Sputnik / Игорь Агеенко

Рузиматов: труппа ГАБТ им. Навои не настроена отлынивать от работы

Радио
Получить короткую ссылку
15 0 0

Народный артист России, заслуженный артист Таджикистана Фарух Рузиматов поделился впечатлениями от работы в качестве художественного руководителя Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои.

"Изначально я себя все-таки больше позиционирую как танцовщик, так как до сих пор танцую и много. Должность художественного руководителя балета достаточно сложная. Сейчас еще рано о чем-то говорить, потому что пока нет никаких результатов, должно пройти какое-то время. По крайней мере, мне нравится атмосфера в балетной компании, педагоги, которые работают здесь", — отметил Рузиматов.

По его словам, в труппе театра есть неплохие ребята, которые готовы работать.

Ранее сообщалось, что в декабре этого года в Государственном академическом Большом театре имени Алишера Навои состоятся сразу две премьеры одноактных балетов хореографа-реформатора Михаила Фокина на музыку Римского-Корсакова "Шахерезада" и Игоря Стравинского "Жар-птица".




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Боксер Рой Джонс
    Милости просим!

    Звезда бокса Рой Джонс-младший опубликовал на своей странице видеоприглашение от сварщика из Шымкента.

  • Легенда Вооруженных сил Казахстана, ветеран Афганской войны, командир 177-го отдельного отряда специального назначения главного разведывательного управления генерального штаба СССР, полковник в отставке Борис Керимбаев.
    Кара Майор

    За голову командира "2-го мусульманского батальона" моджахеды предлагали миллион долларов – Sputnik о малоизвестных страницах Афганской войны.

  • Медресе XIX века в Дангаре
    Культурное наследие

    В Дангаре специалисты приступили к исследованию исторического медресе XIX века – учебное заведение действовало до Октябрьской революции 1917 года.

  • Каро Алабян с семьей
    Он же памятник!

    Мосгордума поддержала инициативу об установке памятника основателю Союза архитекторов СССР, главному архитектору Москвы Каро Алабяну.

  • Работа за компьютером. Клавиатура
    Факт за лайк

    Латвиец поделился своим опытом работы на крупнейшую американскую компанию PayРal, специализирующуюся на электронных платежах.

  • Отдых в Крыму
    Крымский вояж

    Делегация представителей Литвы, Латвии и Эстонии примет участие в V Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) в Крыму.

  • Встреча президента РФ В. Путина с президентом Молдавии И. Додоном
    Братские отношения

    Президент России Владимир Путин встретился с молдавским лидером Игорем Додоном и отметил пользу сближения Молдовы с ЕАЭС.

  • Ручки партии EKRE
    Можно спать спокойно

    Кандидат на должность министра обороны Эстонии от консерваторов заявил, что знает, как повысить боеспособность армии республики.

  • За рулем автомобиля
    Малыши на дороге

    Согласно правилам безопасности, ребенок в едущей машине должен находиться в детском кресле. Однако в Южной Осетии на это закрывают глаза.

  • Боксер Рой Джонс
    Милости просим!

    Звезда бокса Рой Джонс-младший опубликовал на своей странице видеоприглашение от сварщика из Шымкента.

  • Легенда Вооруженных сил Казахстана, ветеран Афганской войны, командир 177-го отдельного отряда специального назначения главного разведывательного управления генерального штаба СССР, полковник в отставке Борис Керимбаев.
    Кара Майор

    За голову командира "2-го мусульманского батальона" моджахеды предлагали миллион долларов – Sputnik о малоизвестных страницах Афганской войны.

  • Медресе XIX века в Дангаре
    Культурное наследие

    В Дангаре специалисты приступили к исследованию исторического медресе XIX века – учебное заведение действовало до Октябрьской революции 1917 года.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Экспозиция Восток. Другая красота в Государственном музее Востока в Москве
Восток - дело тонкое, или Почему узбечки рисуют брови на переносице
Посадка самолета во время шторма
Женщина-пилот чудом посадила самолет в сильнейший шторм — невероятное видео
Табак: молчаливый убийца
Табак против человечества: почему курение убивает

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054