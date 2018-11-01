Джураева: миграционная политика РФ поворачивается лицом к справедливости

На первом месте в миграционной политике должны быть люди, которые возвращаются на родину, рассказала эксперт общественной организации "Миграция и закон" Гавхар Джураева.

"Для России было очень важно, чтобы заработал принцип справедливости: люди, если возвращаются, должны иметь зеленый коридор", — заявила Джураева Sputnik Таджикистан

Как объяснила эксперт, данная категория мигрантов состоит из различных этносов – это и русские, и татары, и народы Кавказа.

"Вторая категория людей… те, кто хотят получить гражданство России, но не имеют здесь базовых оснований, должны проходить через строгий контроль. В данном случае мигрантами должны двигать не только экономические, но и другие мотивации", — уверена она.

Ранее президент России Владимир Путин подписал новую концепцию миграционной политики России. Документ находится в разработке сразу в нескольких профильных ведомствах.