Кушербаев: Ташкенту есть чем ответить Киеву на торговые претензии к GM

У Ташкента нет желания рушить хорошие отношения с Украиной, но инициативы ряда политиков этой страны в отношении узбекской продукции вызывают вопросы, рассказал Sputnik депутат законодательной палаты Олий Мажлиса, член фракции УзЛиДеп Расул Кушербаев.

Ранее в Киеве инициировали антисубсидиарное расследование по поводу продажи автомобилей из Узбекистана на основании жалобы ассоциации украинских автопроизводителей. Те обвинил конкурентов в демпинге за счет субсидии от государства.

"Если они хотят конкретно узнать – пусть приедут сюда, пусть будет все объективно… Мы сейчас наблюдаем информационное давление. Может, у них дезинформация… Такие вопросы, сидя в Киеве, не решить", — возмущается парламентарий.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Украина проводит расследование против легковых авто из Узбекистана

Депутат добавил, что сейчас торговый баланс сложился в пользу Украины – во-первых, из-за большего экспорта из этой страны в Узбекистан, а во-вторых, благодаря наличию льгот у украинских предприятий на общую сумму в 510 миллиардов сумов (почти 62 миллиона долларов).

При этом Украина экспортирует в Узбекистан продукты питания, кондитерские изделия и сахар, несмотря на то, что аналогичная продукция производится и в самой республике. Как отметил Кушербаев, у Ташкента нет желания препятствовать украинским товарам, а политики выступают за то, чтобы у простых покупателей был широкий выбор товаров.

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